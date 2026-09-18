Tráiler choca contra retén militar en carretera de Durango; elemento sufre amputación de una pierna

Un elemento del Ejército Mexicano sufrió la amputación de una pierna luego de que un tractocamión se impactara contra una unidad militar durante la madrugada de este viernes, en la carretera Gómez Palacio-Jiménez.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 horas , a la altura del ejido Brittingham, donde personal militar realizaba un operativo de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, los soldados se encontraban retirando los conos que delimitaban el filtro cuando el tráiler, que circulaba con dirección a Jiménez, Chihuahua, chocó contra el costado izquierdo de un vehículo tipo Humvee.

Debido a la fuerza del impacto, la unidad del Ejército giró y terminó atravesada sobre los carriles de circulación, generándose una situación de riesgo para quienes transitaban por ese tramo carretero.

Tras el accidente, tres elementos militares resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Uno de ellos presentó heridas de consideración que derivaron en la amputación de una de sus piernas.

Otros tres soldados fueron valorados en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Gómez Palacio. Luego de la evaluación, se determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital.

El conductor del tractocamión permaneció en el sitio y fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.