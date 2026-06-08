Tramo de la Acequia Grande se encuentra en olvido total

Pocas obras han sido tan relevantes para la población duranguense como la de la Acequia Grande, que inició en los años 80’s por el entonces gobernador Armando del Castillo Franco, continuando posteriormente en varios periodos.

Y, aunque durante las primeras etapas del proyecto se tapó totalmente el drenaje dando un mejor aspecto y plusvalía a los asentamientos aledaños al bulevar Dolores del Río, en la obra que se hizo después (desde Nazas hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) se dejó al descubierto, lo que por décadas ha representado múltiples problemáticas para los habitantes de la Zona Oriente de la ciudad.