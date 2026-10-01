¿Transferiste dinero a la cuenta equivocada? Esto puedes hacer para intentar recuperarlo

Un número mal escrito o la selección de un contacto equivocado pueden convertir un pago cotidiano en un problema para el bolsillo. Cuando el dinero sale de la cuenta y llega a otra persona, las opciones para recuperarlo dependen de cómo se realizó la operación y de la respuesta de quien lo recibió.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) identifica estas equivocaciones como errores operativos del cliente. Aunque el banco puede ayudar a gestionar la devolución, reportar lo sucedido no significa que el dinero regresará automáticamente.

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Lo primero es avisar al banco

Si detectas que enviaste dinero a una cuenta incorrecta, comunícate inmediatamente con la institución desde la que realizaste la transferencia. Condusef recomienda dar aviso cuanto antes para que el banco inicie las gestiones correspondientes.

Para facilitar el reporte, ten a la mano el comprobante, el monto, la fecha y hora de la operación, la cuenta de destino y la clave de rastreo, si aparece en el recibo. Solicita un folio de atención y conserva las respuestas que recibas.

Antes de levantar la aclaración, revisa el comprobante para identificar exactamente qué dato fue incorrecto: la cuenta, el destinatario o la cantidad enviada.

¿Qué ocurre si ambas cuentas son del mismo banco?

De acuerdo con Condusef, por la inmediatez de una transferencia entre cuentas de una misma institución, puede no ser posible detenerla al momento.

Una vez realizado el movimiento, el banco puede contactar al titular de la cuenta receptora, comunicarle el error y gestionar cómo y cuándo devolvería los recursos. Esto no equivale a una cancelación automática de la transferencia.

Cuando el dinero se envía a otro banco, la institución de origen puede solicitar a la receptora la devolución. Condusef advierte que estas gestiones dependen de la disposición del beneficiario para regresar el depósito. Por ello, no debe darse por hecho que el reporte garantiza recuperar la cantidad enviada.

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¿Y si el banco no atiende el reporte?

Si tienes problemas con la atención o necesitas orientación sobre la actuación de la institución financiera, puedes acudir a Condusef. Esto permite revisar la atención bancaria, pero no representa una promesa de devolución.

Para prevenir estas situaciones, verifica los datos con la persona que recibirá el pago, revisa cuidadosamente la cuenta o CLABE y confirma el monto antes de autorizar.

Si ocurre lo contrario y recibes dinero que no esperabas, Condusef recomienda no disponer de él. Comunícate con tu banco para aclarar su origen y gestionar lo que corresponda.