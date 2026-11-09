Durango

TRANSPORTE PÚBLICO

Transportes ya investiga nuevo caso de pelea entre choferes en Durango capital

Debido al padrón de taxis, “no es tan descabellado” encontrar este tipo de actitudes en los choferes.

Transportes ya investiga nuevo caso de pelea entre choferes en Durango capital

Transportes ya investiga nuevo caso de pelea entre choferes en Durango capital

CLAUDIA BARRIENTOS
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A través de las redes sociales se evidenció un nuevo caso en el que dos conductores del transporte público se pelearon a golpes, en las inmediaciones de la plazuela Baca Ortíz, por lo que las autoridades ya están analizando el caso, para aplicar la sanción correspondiente.

El subsecretario de Movilidad y Transportes del Estado, Rafael Valentín Aragón, informó que en estos casos (como el reciente y el que ocurrió hace unos meses en la capital del estado), se les limita la licencia de los involucrados.

Refirió que en Durango se cuenta con un padrón de aproximadamente 10 mil conductores de taxi, por lo que “no es tan descabellado” encontrar este tipo de actitudes en taxistas, sobre todo entre quienes apenas van incorporándose o entre quienes no tienen mucha experiencia en el servicio, ya que afirmó que la mayoría de los choferes cuidan mucho su fuente laboral.

En el caso exhibido recientemente en redes sociales, dijo que ya se está investigando, para aplicar las sanciones respectivas. “Ubicamos a uno, al otro no sabemos, estamos en eso, estamos investigando”, manifestó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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