Tras acusaciones de vecinos, AMD niega haber clausurado alcantarilla en Primo de Verdad

A pocos días de que una tromba se registrara en Durango capital y generara inundaciones en diversas zonas, como el bulevar Primo de Verdad, donde el agua causó pérdidas patrimoniales a comerciantes y vecinos, estos últimos señalan responsabilidad de Aguas del Municipio de Durango (AMD).

Ahora deberán comenzar desde cero y con sus propios recursos, pues hasta el momento las autoridades no les han brindado respaldo para recuperar algo de lo perdido. Señalan que la afectación fue mayor debido a la falta de infraestructura.

Si bien la tromba se trata de un fenómeno meteorológico que no se puede controlar, vecinos del bulevar que perdieron parte de su patrimonio insisten en que el daño fue mayor debido a que las autoridades clausuraron un desfogue importante.

La alcantarilla, que abarcaba los dos carriles de Primo de Verdad, a la altura de la calle Revolución, en la colonia Primero de Mayo, fue clausurada por Aguas del Municipio de Durango (AMD).

Más allá de buscar una solución, la dependencia determinó tapar esa alcantarilla que continuamente requería mantenimiento, pues además de obstruirse, la infraestructura de las rejillas se dañaba por el paso de vehículos o era robada.

Piden una respuesta

Los vecinos requieren una mejora de la infraestructura en la zona para evitar que, durante la temporada de lluvias o ante algún otro fenómeno meteorológico, vuelva a provocar inundación.

En respuesta a estas inquietudes, el titular de AMD, Jesús González Smith, declaró: “No lo tapamos, simplemente es una rejilla que no estaba funcionando. Lo vuelvo a decir, es una rejilla; la calle está a dos aguas, va hacia los lados. Ampliamos las rejillas de los costados; teníamos ya en construcción otras dos para poder ampliar la captación”.

El director agregó que, si los vecinos quieren sentirse con mayor tranquilidad al contar con esa alcantarilla, se les puede volver a colocar.

Sobre la funcionalidad de esa rejilla, dijo que no captaba suficiente agua porque era un tubo de aproximadamente 12 pulgadas. Explicó que captaba hacia un lado y hacia el otro, mientras que el colector que lleva el agua hacia el arroyo seco mantiene la misma capacidad de siempre.

Aseguró que los trabajos que se están realizando no son a capricho, sino que se llevan a cabo bajo criterios técnicos y específicos para lograr una mayor captación de agua.