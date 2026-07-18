Tras agonía, muere hombre que sufrió descarga eléctrica a principios de julio, en el Aránzazu

Un hombre que permanecía internado desde principios de julio en el Hospital General 450, a consecuencia de las lesiones sufridas por una descarga eléctrica, perdió la vida la noche de este viernes, informaron autoridades estatales.

El deceso fue reportado alrededor de las 22:00 horas, lo que movilizó a personal de la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar las diligencias correspondientes.

La persona fallecida fue identificada como José Joel Guzmán Reséndiz, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Valle Verde de la ciudad de Durango. De acuerdo con los reportes médicos, permanecía hospitalizado desde el pasado 2 de julio debido a quemaduras de segundo grado ocasionadas por una electrocución.

Según la información recabada durante la investigación, la madrugada del 2 de julio el joven salió de su domicilio con rumbo al fraccionamiento Aránzazu, donde acudiría a recoger alimentos que le serían obsequiados por un organizador de eventos.

Horas más tarde, al no tener noticias de él, sus familiares comenzaron a buscarlo. Fue hasta la tarde de ese mismo día cuando lograron localizarlo internado en el Hospital General 450, donde les informaron que había sido auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir una descarga eléctrica en el fraccionamiento Aránzazu.

Desde su ingreso, José Joel permaneció bajo atención médica debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado clínico se complicó y alrededor de las 20:30 horas de este viernes se confirmó su fallecimiento.

El padre del hoy occiso acudió al hospital para realizar la identificación oficial ante las autoridades, mientras que personal de Servicios Periciales efectuó las actuaciones de ley en coordinación con el Ministerio Público.

Por instrucciones del representante social, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento con el que se determinará de manera oficial la causa del fallecimiento y se integrará la carpeta de investigación correspondiente.