Tras amenaza, más de la mitad de alumnos faltaron a clases en la Secundaria #67

Más de la mitad de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 67, José Santos Valdés, no acudieron a clases este miércoles, luego de que el martes se localizara una leyenda en uno de los baños del plantel en la que se anunciaba un supuesto tiroteo.

Aunque las clases no fueron suspendidas, el temor entre los padres de familia provocó un elevado ausentismo escolar. La mañana del miércoles se registró la presencia de policías y elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo.

De acuerdo con una docente del plantel, más de la mitad de los alumnos no asistieron a clases, situación que atribuyó a una “pésima broma”.

ASISTENCIA FUE OPCIONAL

La tarde del martes, las autoridades escolares informaron a los padres de familia que tenían la libertad de decidir si enviaban o no a sus hijos a la escuela este miércoles. Algunos padres optaron por no llevarlos, mientras que otros, de acuerdo con versiones de docentes, habrían decidido no permitir que sus hijos bajaran de los vehículos al observar la presencia de los elementos de seguridad.

La alerta se originó luego de que un alumno reportara a los directivos la existencia de un mensaje escrito en una de las paredes de los baños, en el que se advertía sobre un tiroteo para este miércoles.

Ante la situación, los directivos dieron aviso a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), a Protección Civil y a Seguridad Pública Municipal, además de activar los protocolos establecidos por el Comité de Riesgos Digitales.

La dirección del plantel aseguró que mantuvo comunicación con los padres de familia; sin embargo, en redes sociales algunos de ellos señalaron que se enteraron de lo ocurrido por medio de sus hijos y no a través de las autoridades escolares.

Las clases continuaron con normalidad y, desde primera hora del miércoles, docentes, personal de apoyo y elementos de seguridad recibieron a los estudiantes. No obstante, para después de las nueve de la mañana ya era evidente el elevado ausentismo provocado por la amenaza.

SIN RESPONSABLE

Hasta el momento, las autoridades no habían informado si lograron identificar al responsable de escribir el mensaje en los baños de la secundaria.