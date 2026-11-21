El Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo llamó a permanecer alerta a los estadounidenses ante la posibilidad de violencia en Sonora tras la captura de Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", en Sinaloa, uno de los 10 fugitivos buscados por el FBI.

En consulado indica que monitorea "los reportes de operaciones de seguridad en curso, enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos ocurridos durante la noche en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato".

Recuerda que "las autoridades locales han instado a los residentes a permanecer en sus hogares, minimizar sus desplazamientos y evitar la Carretera Federal Mexicana 15 entre Los Mochis y Culiacán en Sinaloa. Los vuelos y el servicio de autobuses podrían verse afectados. Los estadounidenses que viajen dentro o a través de la región deben consultar con sus aerolíneas para confirmar que sus vuelos sigan programados".

También "recuerda a los ciudadanos estadounidenses que Sinaloa está clasificado como Nivel 4: No viajar, según la advertencia de viaje del Departamento de Estado para México. Los ciudadanos estadounidenses que necesiten servicios de emergencia deben comunicarse con la embajada o el consulado estadounidense más cercano".

El "Chapo Isidro" era un aliado de los Mayos, facción del cartel de Sinaloa que mantiene una pugna sangrienta con los Chapitos para controlar el clan después de que la banda perdiera a sus dos líderes históricos y cofundadores, El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, ambos presos en Estados Unidos cumpliendo condenas a cadena perpetua.

La detención de Meza es una "victoria significativa", dijo en la red X Terry Cole, jefe de la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

La banda de los Beltrán Leyva "ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México, al tiempo que trafica drogas mortales, incluido el fentanilo, a Estados Unidos", añadió.