La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) informó que se mantiene a la espera de la confirmación de la Fiscalía General del Estado de Durango sobre el caso de un docente presuntamente acusado de delitos relacionados con pornografía infantil.

Al contar con la información confirmada, el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, aseguró que se aplicarán los protocolos correspondientes de actuación, entre los que se incluye la separación inmediata del cargo docente.

El retiro de sus funciones tiene como principal objetivo evitar que el acusado tenga contacto con la posible víctima, como una medida de protección al infante.

El funcionario reiteró que, una vez que se tengan los detalles del caso, se determinarán las acciones que correspondan dentro del ámbito educativo.

ACUSAN A MAESTRO DE PORNOGRAFÍA

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Durango dio a conocer la detención de un maestro identificado como Luis, originario de la capital, quien fue señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pornografía.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el imputado se desempeña como docente y no registra antecedentes penales.

La orden de aprehensión fue obtenida como resultado de las investigaciones y emitida por una jueza especializada en materia penal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.