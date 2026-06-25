Tras el temblor en Venezuela, futbolista pide ayuda para encontrar a su familia desaparecida

La tragedia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela ha dejado miles de historias de dolor, pero una de las que más ha conmovido al mundo del deporte es la del futbolista argentino Lucas Trejo, quien recurrió a las redes sociales para pedir ayuda luego de perder contacto con su esposa y sus dos hijos tras el colapso del edificio donde vivían.

El defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira compartió un desgarrador mensaje acompañado de una fotografía de su familia, con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre su paradero.

Un llamado desesperado en medio de la tragedia

Los terremotos registrados el pasado 24 de junio dejaron severos daños en distintas regiones venezolanas, especialmente en el estado de La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron y miles de personas tuvieron que ser evacuadas.

Fue precisamente ahí donde vivía la familia de Lucas Trejo. Mientras el futbolista se encontraba concentrado con su equipo en Caracas para disputar un partido de la Copa Venezuela, recibió la noticia de que el edificio donde residían su esposa Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa, se había derrumbado.

Sin poder establecer comunicación con ellos, el argentino publicó un mensaje en Instagram que refleja la angustia que vive.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor oren por ellos y compartan este mensaje por si alguien los vio”, escribió el futbolista, quien también difundió los nombres de sus familiares con la esperanza de facilitar su búsqueda.

Venezuela continúa buscando sobrevivientes

Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de emergencia en las zonas más afectadas. El balance de víctimas y personas desaparecidas sigue actualizándose conforme avanzan los trabajos entre los escombros, por lo que cientos de familias permanecen a la espera de noticias de sus seres queridos.

La historia de Lucas Trejo se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la tragedia que vive Venezuela. Su petición ha cruzado fronteras y refleja la incertidumbre que enfrentan miles de personas que aún buscan respuestas tras uno de los desastres naturales más devastadores registrados recientemente en el país.