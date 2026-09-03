Tras más de un mes sin servicio, regresa la energía eléctrica a comunidad en Mezquital

Habitantes de la comunidad indígena de San José de Xoconoxtle, en Mezquital, Durango, confirmaron que, tras permanecer más de un mes sin el servicio de energía eléctrica, finalmente acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver la problemática que les provocó diversas pérdidas económicas.

Los vecinos de la comunidad platicaron a El Siglo de Durango que la situación ya estaba generando demasiados problemas, principalmente porque se encontraban incomunicados, sin poder recibir una atención completa en la clínica y con muchos insumos y alimentos que debieron tirar en sus hogares.

Las principales pérdidas fueron económicas, debido a que los alimentos se les echaban a perder. Los propietarios de las tienditas también perdieron muchos productos.

Finalmente, el reporte llegó a la compañía y personal de la CFE acudió el miércoles 2 de septiembre por la tarde para restablecer el servicio.

Para las 20:00 horas, los habitantes ya contaban nuevamente con luz dentro de sus hogares, en el exterior aún no cuentan con lámparas de alumbrado público.

San José de Xoconoxtle es una de las comunidades indígenas pertenecientes al municipio de Mezquital. Se encuentra a unas cinco horas de la capital del estado, en un trayecto principalmente de terracería.