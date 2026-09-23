Tras muerte de 5 bebés, revisan los protocolos en hospital de Durango

Autoridades federales de salud y equipos médicos y epidemiológicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que revisan expedientes, protocolos de atención y medidas para prevenir y controlar infecciones en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1, luego del fallecimiento de cinco recién nacidos en los últimos días.

Se informó que las autoridades realizan una revisión integral para determinar las circunstancias relacionadas con las muertes. Hasta ahora, el Instituto no ha informado públicamente una causa de los fallecimientos.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la delegación, personal de la Dirección General de Epidemiología, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se incorporó a los trabajos junto con equipos médicos y epidemiológicos del propio IMSS.

La revisión contempla los expedientes clínicos de los recién nacidos, los protocolos de atención, la vigilancia epidemiológica y las medidas implementadas para la prevención y control de infecciones. El caso también es atendido desde las oficinas centrales del IMSS mediante un equipo multidisciplinario encabezado por Alva Santos, directora de Prestaciones Médicas del Instituto.