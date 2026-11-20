Luego de que colectivos de madres buscadoras protestaran por varios días en las instalaciones de la institución ministerial ubicadas en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que atrajo tres carpetas de investigación.

"Es importante mencionar que, en seguimiento a los acuerdos con las víctimas y después de una minuciosa revisión técnica, la Fiscalía aceptó la atracción de tres de las carpetas presentadas con anterioridad por este colectivo", sostuvo la FGR en redes sociales.

En este sentido y como parte del seguimiento a los colectivos de personas desaparecidas, la Fiscalía General de la República refrendó su compromiso con las familias buscadoras y con la continuidad de las investigaciones , así como destacó los compromisos asumidos y el fortalecimiento del diálogo directo y permanente.

"Las familias que buscan a sus seres queridos están al centro del trabajo de esta institución. Por ello resulta prioritario para la FGR el mantener su acompañamiento y avanzar las investigaciones con apego al debido proceso, profesionalismo y rigor técnico-científico", garantizó la institución ministerial.

Informó que por instrucciones de la fiscala Ernestina Godoy, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada han dado seguimiento a cada uno de los compromisos de acuerdo a sus propias atribuciones y recordó que cada caso corresponde al Ministerio Público competente, ya sea federal o estatal.

"Esa conducción se define en línea con la naturaleza de la carpeta de investigación y el marco jurídico aplicable", sostuvo.

Asimismo, puntualizó que como parte del compromiso asumido con las víctimas, se acordaron reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer la revisión técnica de las carpetas para que, en caso de ser necesario, sean fortalecidas.

"Tenemos la firme convicción de que el fortalecimiento del diálogo directo con las víctimas es el camino. La Fiscalía General de la República asume su compromiso con las familias, privilegiando la continuidad de las investigaciones, el seguimiento puntual de los compromisos asumidos", puntualizó en el mensaje compartido en redes sociales.

Ayer durante "La Mañanera del Pueblo", la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a las madres buscadoras para priorizar el diálogo con las autoridades con el objetivo de garantizar la atención a cada caso.