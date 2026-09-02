Tras regreso a clases, activan vigilancia contra venta de comida chatarra en Durango

Con el regreso a clases correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, en el municipio de Durango la Dirección de Inspección activó también un operativo al exterior de instituciones públicas y privadas de educación básica para evitar la venta de comida chatarra y acatar las disposiciones del Gobierno Federal.

El personal de la dependencia realizará recorridos de inspección y vigilancia entre los comerciantes, además de corroborar que cuenten con su permiso y respeten el giro correspondiente.

Ubaldo Salazar Chávez, director de la dependencia, comentó que se endurecerán las medidas de inspección y vigilancia.

Apuntó que se otorgó un periodo considerable de gracia para que los comerciantes que tenían permisos autorizados para vender dulces o frituras al exterior de las escuelas pudieran realizar el cambio de giro.

El funcionario reiteró que durante el ciclo escolar pasado se tuvo mucha consideración con los comerciantes.

“Sabemos que para todos es una fuente de ingreso importante para la economía del hogar; sin embargo, fueron varios meses para realizar el cambio de giro. Hubo algunos comerciantes que sí realizaron su cambio y ahora tienen venta de fruta o incluso de juguetes para los niños”, señaló.

En esta etapa del operativo comenzarán a levantar actas de inspección y a retirar a los comerciantes que reincidan en no regularizar su situación. Además, podrán proceder con los decomisos de mercancía.

Sobre la respuesta de directivos, maestros y padres de familia, el director de Inspección dijo que se han mostrado dispuestos a colaborar para promover que disminuya el consumo y la venta de comida chatarra entre los estudiantes.