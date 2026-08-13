Tras ser robado en Domingo Arrieta, víctima avisa a las autoridades y logran capturar al ladrón

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado por presuntamente robar un teléfono celular de un negocio y posteriormente amenazar con un cuchillo al propietario, en hechos registrados en la ciudad de Durango.

¿Cómo ocurrió el robo del celular en Durango?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los elementos de la Policía Estatal circulaban por las calles Ignacio Ortiz e Ignacio Pérez de León , en la colonia Juan Lira, cuando observaron a un hombre que les hacía señas para solicitarles ayuda.

El ciudadano, identificado como Raúl “H”, de 59 años de edad, explicó a los oficiales que minutos antes un individuo presuntamente había ingresado a su negocio, ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta, donde habría sustraído un teléfono celular.

Según el testimonio proporcionado a los agentes, el propietario se percató de lo sucedido y decidió reclamarle al señalado, sin embargo, este presuntamente sacó un cuchillo y lo amenazó. Ante esta situación, la víctima evitó confrontarlo directamente y comenzó a seguirlo, hasta que durante el trayecto observó a los policías estatales y solicitó su intervención.

Policías encuentran celular y cuchillo entre sus pertenencias

Después de recibir las características y el señalamiento directo de la víctima, los agentes ubicaron y aseguraron a un hombre identificado como Sergio “R”, de 43 años de edad.

Durante la revisión realizada tras su detención, los policías localizaron un teléfono celular en una de las bolsas de su pantalón, el cual fue identificado como el aparato que momentos antes habría sido sustraído del establecimiento.

Además, entre sus pertenencias se encontró un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, objeto que presuntamente habría utilizado para amenazar al propietario del negocio después de que este le reclamara por el celular.

Detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Durango

Luego del señalamiento realizado por el afectado y de los objetos localizados durante la intervención policial, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Será el Ministerio Público el encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica del detenido conforme avancen las investigaciones por los hechos ocurridos en la capital duranguense.