Tras video de riña en la Héctor Mayagoitia, ubican a adolescente que presuntamente llevaba una pistola

Luego de que vecinos de la colonia Héctor Mayagoitia denunciaron riñas recurrentes y la presencia de jóvenes presuntamente armados, la Secretaría de Seguridad Pública informó que fue localizado uno de los adolescentes que aparece en el video difundido durante el fin de semana.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de un menor de 15 años, quien fue identificado por elementos de la Policía Estatal después de que las imágenes circularon ampliamente en redes sociales.

En la grabación se observa al adolescente, vestido con una playera azul, mientras intercambia piedras con otro grupo de jóvenes. Durante la confrontación, lleva en la mano derecha un objeto con apariencia de pistola, situación que provocó preocupación entre habitantes del sector.

La corporación estatal indicó que, tras acudir al domicilio del menor, se confirmó que la pistola era de juguete. El objeto fue entregado a los agentes por la madre del adolescente, quien explicó que su hijo lo llevaba como una forma de intimidación o protección ante las agresiones que presuntamente ha recibido.

Policia Estatal

La versión proporcionada por la familia señala que el joven ha sido hostigado en distintas ocasiones por un grupo de pandilleros. En uno de los ataques, mientras viajaba en una motocicleta, habría recibido el impacto de una piedra en la cabeza.

Las lesiones fueron de tal gravedad que tuvo que ser hospitalizado y sometido a una intervención quirúrgica, pues su vida habría estado en riesgo. Por estos hechos, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango y se encuentra a la espera del avance de las investigaciones.

Al considerar los antecedentes de violencia y su condición médica, las autoridades determinaron brindar atención psicológica y acompañamiento al adolescente. En el proceso participan especialistas de los programas Línea Amarilla y Esmeralda, además de que será canalizado al programa Al Límite.

La Secretaría de Seguridad Pública adelantó que buscará identificar a los demás jóvenes involucrados en la confrontación para ofrecerles atención y evitar que las agresiones continúen o deriven en consecuencias más graves.

El caso fue exhibido inicialmente por vecinos de la colonia Héctor Mayagoitia, quienes aseguraron que las riñas son recurrentes en la zona. También señalaron que solicitaron la presencia de las autoridades durante el incidente, pero la unidad policial habría llegado aproximadamente una hora después del reporte.