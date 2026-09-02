Trasladan a Durango a joven tras sufrir aborto en Sombrerete

Una joven fue trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de sufrir un aborto espontáneo cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas.

La paciente fue identificada con las iniciales A.L.V.R., de 18 años de edad, quien tenía aproximadamente 14 semanas de gestación y previamente había sido diagnosticada con amenaza de aborto mientras recibía seguimiento médico en Sombrerete, Zacatecas.

De acuerdo con la información proporcionada por su madre, durante la madrugada del martes 1 de septiembre la joven comenzó a sentirse mal y presentó vómito, por lo que se dirigió al baño de su vivienda.

Momentos después presentó un sangrado abundante y sufrió la pérdida del embarazo , por lo que sus familiares decidieron trasladarla para que recibiera atención médica.

Inicialmente, fue llevada al Hospital General de Vicente Guerrero, Durango, donde fue valorada por personal médico; posteriormente, se determinó su traslado al Hospital Materno Infantil de la capital duranguense para continuar con la atención especializada.

En dicho nosocomio fue diagnosticada con aborto incompleto y se reportó que su estado de salud era estable. La joven permaneció bajo observación médica para realizarle el procedimiento correspondiente.

Autoridades tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias establecidas ante este tipo de situaciones. El producto de aproximadamente 14 semanas de gestación fue trasladado al Servicio Médico Forense para su resguardo y los procedimientos correspondientes.