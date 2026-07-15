Trasladan al HG450 a hombre baleado; permanece grave tras un mes de haber sido herido

Un hombre fue ingresado durante los primeros minutos de este miércoles al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde permanece en estado delicado luego de haber sufrido lesiones por proyectil de arma de fuego hace aproximadamente un mes en el estado de Zacatecas.

El lesionado fue identificado como Liborio Torres Siqueiros, de 58 años de edad , con domicilio en el municipio de Pueblo Nuevo, quien fue trasladado en ambulancia desde El Salto para continuar con su atención médica especializada.

De acuerdo con la información recabada, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Hospital 450 tras recibir el reporte del ingreso de una persona herida por arma de fuego, donde confirmaron que el paciente ya era atendido por personal médico en el área de primer contacto.

En el lugar se entrevistaron con la hermana del lesionado, quien relató que hace cerca de un mes un conocido de la familia acudió a su domicilio para informarles que Liborio había resultado baleado mientras trabajaba en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

La mujer explicó que desconoce cómo ocurrieron los hechos, ya que únicamente fueron notificados de que su hermano había sido trasladado a un hospital de aquella ciudad, donde permaneció internado recibiendo atención médica.

Sin embargo, debido a que la familia consideró que no estaba recibiendo el tratamiento adecuado, decidieron gestionar su traslado a Durango durante el martes, con el propósito de que continuara su recuperación en el Hospital General 450.

El personal médico informó que el paciente presenta heridas producidas por proyectil de arma de fuego en ambos costados del abdomen , lesiones que mantienen su estado de salud como delicado y con riesgo para la vida, por lo que sería intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades ya tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, mientras se busca establecer las circunstancias en las que el hombre resultó lesionado en territorio zacatecano.