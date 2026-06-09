Trasladan al HG450 a joven baleado tras discusión en Mezquital

Un joven permanece hospitalizado en estado delicado luego de haber sido atacado a balazos en el poblado San Antonio de Padua, en el municipio de Mezquital.

El lesionado fue identificado como Eleodoro García Escobedo, de 22 años de edad, quien ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando se encontraba en la plaza de la comunidad después de concluir un partido de futbol junto con familiares y vecinos.

En ese lugar se registró un altercado entre un hombre identificado como Ismael y algunos integrantes de su familia. La discusión continuó minutos después cuando todos se dirigieron a su domicilio.

Según la versión del afectado, el presunto agresor los siguió hasta la vivienda mientras realizaba amenazas y portaba un arma de fuego. Al llegar al lugar, el conflicto escaló y se produjeron varias detonaciones.

Eleodoro resultó herido por impactos de bala en el abdomen y en una pierna, por lo que familiares y conocidos solicitaron ayuda de inmediato para trasladarlo a recibir atención médica.

Inicialmente, fue llevado al Hospital Regional de Huazamota, donde fue estabilizado; sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, fue necesario su traslado al Hospital General 450 de la capital del estado.

Médicos que lo atienden reportaron múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, principalmente en la región abdominal, por lo que su estado de salud fue considerado delicado y con riesgo para la vida. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para ubicar al presunto responsable y esclarecer los hechos.