Trasladan al HG450 a motociclista que permaneció tres semanas internado en clínica de Mezquital

Un adolescente fue ingresado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de permanecer aproximadamente tres semanas bajo atención médica en una clínica del municipio de Mezquital, a consecuencia de las lesiones que sufrió al accidentarse cuando conducía una motocicleta.

El lesionado fue identificado con las iniciales EVR, de 17 años de edad , quien fue trasladado durante la mañana del sábado 7 de noviembre al nosocomio de la capital, donde quedó internado para continuar con su tratamiento médico, debido a las lesiones que presenta en el rostro.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente tres semanas antes, cuando el adolescente circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, de color rojo, por un tramo carretero conocido como Llano Grande, en el municipio de Mezquital.

Por circunstancias que todavía se desconocen, el joven perdió el control de la unidad y terminó fuera de la cinta asfáltica, donde resultó lesionado. Personas que transitaban por el lugar se percataron de lo ocurrido y lo auxiliaron, trasladándolo hasta la clínica de la comunidad de Taxicaringa para que recibiera atención médica.

María Angélica, de 24 años de edad y hermana del motociclista, explicó a las autoridades que tuvieron conocimiento del accidente mediante una llamada telefónica de una familiar, identificada como Irene, quien les informó sobre lo sucedido. Desde entonces, el adolescente permaneció hospitalizado en aquella localidad durante aproximadamente tres semanas.

Fue alrededor de las 11:00 horas del sábado cuando se realizó su traslado al Hospital General 450, donde ingresó con un diagnóstico reportado de traumatismo facial. Personal de Tránsito Terrestre tomó conocimiento del caso para integrar la información correspondiente sobre el accidente, mientras el joven continúa recibiendo atención médica especializada.