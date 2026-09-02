Trasladan vía aérea a niña de 2 años que sufrió caída de una barda en Pueblo Nuevo
Una niña de dos años de edad fue trasladada vía aérea desde la localidad de Las Lagunas, pertenesiente al municipio de Pueblo Nuevo, Durango, luego de sufrir una fractura tras caer de una barda.
El accidente ocurrió durante la tarde-noche del lunes 1 de septiembre, en esta comunidad ubicada en la zona serrana de Durango.
Debido a la lejanía de la localidad y a las condiciones agrestes del terreno, el traslado de la menor no pudo realizarse de inmediato, por lo que se coordinó su evacuación aérea.
Fue hasta la mañana de este martes 2 de septiembre cuando un helicóptero despegó de la ciudad de Durango con destino a la zona serrana para realizar el traslado.
La aeronave de ala rotativa, piloteada por el capitán Michel, arribó a la comunidad, donde la menor fue atendida por personal de emergencia, estabilizada e inmovilizada para evitar complicaciones durante el vuelo.
Posteriormente, la niña fue trasladada vía aérea hasta la capital duranguense, donde el helicóptero aterrizó en el campo de beisbol del Instituto Tecnológico de Durango.
Finalmente, una ambulancia de la Secretaría de Salud recibió a la menor y la trasladó al Hospital Materno Infantil de Durango, donde quedó bajo atención médica.