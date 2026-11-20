La historia cultural de México cuenta con el legado de mujeres nacidas en Durango que rompieron paradigmas en sus respectivas épocas. A través de la poesía, narrativa, ensayo y danza, Dolores Guerrero, Nellie Campobello y María Elvira Bermúdez conquistaron espacios fundamentales para las mujeres.

Dolores Guerrero.

DOLORES GUERRERO

Nacida el 15 de septiembre de 1833 en la ciudad de Durango, Dolores Guerrero es considerada la primera gran poeta mexicana tras Sor Juana Inés de la Cruz, llenando el vacío de más de un siglo sin figuras femeninas con proyección nacional en el país, según la Enciclopedia de la Literatura en México. Desde niña mostró interés por la poesía y la música. De acuerdo con Laureana Wright de Kleinhans en la revista Violetas del Anáhuac, a los 17 años se mudó a la Ciudad de México cuando su padre, el duranguense Fernando Guerrero, fue electo senador.

IMPULSO EN LA CAPITAL Y RETORNO

En la capital, escritores como Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Francisco González Bocanegra y Juan Díaz Covarrubias impulsaron su vocación y la convencieron de publicar sus primeros poemas, marcados por una intensa carga pasional y romántica. Elogiada por las máximas figuras de las letras y la política de su tiempo, regresó a Durango en 1852 y falleció el 1 de marzo de 1858, a los 24 o 25 años, a causa de una afección cardíaca.

Nellie Campobello.

NELLIE CAMPOBELLO

Nacida en Villa de Ocampo, Durango, diez años antes del estallido de la Revolución mexicana, Francisca Ernestina Moya Luna, mejor conocida como Nellie Campobello, fue una figura clave del arte del país. De acuerdo con los archivos de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se convirtió en la primera mujer narradora de la Revolución Mexicana.

UNA MIRADA FEMENINA

En el campo literario, su obra “Cartucho” marcó un hito al abordar el conflicto armado desde una mirada femenina, sensible y cercana. Previamente, había incursionado en la poesía con “¡Yo! Versos por Francisca”, publicado inicialmente en edición de autor en 1928 y reeditado un año después con el respaldo del pintor Gerardo Murillo (Dr. Atl), según detalla la Enciclopedia de la Literatura en México.

CREADORA DE LA DANZA NACIONAL

Paralelamente, como documenta la Secretaría de Cultura, fue pionera de la danza nacional al fundar y dirigir la Escuela Nacional de Danza, impulsando una educación artística que unió técnica, identidad y expresión popular.

María Elvira Bermúdez.

MARÍA ELVIRA BERMÚDEZ

Otra de las plumas más destacadas de la narrativa y el ensayo nacional con profundas raíces en la entidad fue María Elvira Bermúdez. Nació en la ciudad de Durango el 27 de noviembre de 1916. Creció y radicó la mayor parte de su vida en la capital del país.

Egresada de la carrera de Leyes de la Escuela Libre de Derecho, combinó su vocación jurídica con una intensa labor educativa como profesora de enseñanza especial. Como escritora e intelectual, formó parte de la Asociación de Escritores de México y del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Pionera de la literatura policíaca.

PRESENCIA EDITORIAL Y RECONOCIMIENTO

Su talento crítico y narrativo enriqueció las páginas de diversos medios y publicaciones como América, Cuadernos Americanos, Diorama de la Cultura, El Nacional, Excélsior, México en la Cultura, Nivel y la Revista Mujeres. En reconocimiento a su trayectoria y aportación a las letras, el INBAL le otorgó la Medalla Magdalena Mondragón en 1983, consolidando su legado como una figura fundamental de la literatura mexicana del siglo XX.