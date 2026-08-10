Tres lugares paranormales de Durango que esconden historias inexplicables

En distintos puntos del estado también existen sitios que, con el paso de los años, han quedado relacionados con relatos de brujería, avistamientos de objetos voladores no identificados y supuestas anomalías que continúan despertando la curiosidad de habitantes y visitantes.

Aunque muchos de los fenómenos cuentan con posibles explicaciones científicas y no existe evidencia que confirme situaciones sobrenaturales, los relatos han convertido a estos lugares en parte de la cultura popular duranguense.

Zona del Silencio, el gran misterio del desierto duranguense

Uno de los lugares más famosos es la llamada Zona del Silencio, localizada dentro del Bolsón de Mapimí, una extensa región desértica que abarca partes de Durango, Chihuahua y Coahuila.

Durante décadas se han contado historias sobre supuestas fallas en radios, brújulas que dejan de funcionar correctamente y extrañas luces observadas en el cielo. Estos relatos incluso provocaron que el lugar fuera comparado popularmente con el Triángulo de las Bermudas.

Gran parte de su fama comenzó durante la década de 1970, después de que un cohete estadounidense terminara cayendo en esta región durante una prueba. A partir de entonces comenzaron a circular teorías sobre anomalías magnéticas y encuentros con alienígenas.

Sin embargo, varias de estas historias no han podido comprobarse. Especialistas señalan que el Bolsón de Mapimí no presenta una anomalía magnética excepcional conocida y que la dificultad para obtener señales de comunicación puede relacionarse principalmente con el aislamiento y la falta de infraestructura en una extensa zona natural protegida.

Tuitán, el pueblo de las brujas de Durango

Otro de los sitios rodeados de misterio es Tuitán, comunidad duranguense que ha adquirido popularidad por ser señalada como el denominado “pueblo de las brujas”.

La historia tiene raíces principalmente en las prácticas tradicionales que durante años se desarrollaron en la región. De acuerdo con relatos documentados sobre la localidad, en Tuitán existió una cultura muy arraigada relacionada con las curaciones, el chamanismo y diferentes conocimientos populares que fueron transmitidos entre generaciones.

Con el paso del tiempo, estas actividades terminaron mezclándose con historias sobre hechicería y personajes capaces de realizar prácticas sobrenaturales, hasta otorgarle a la comunidad una reputación que todavía permanece.

Más que una confirmación de la existencia de “brujas”, el origen de esta fama estaría relacionado con las costumbres de curanderos y personas que recurrían a plantas, rituales y conocimientos tradicionales para tratar diferentes padecimientos.

El Volcán El Jagüey y los supuestos OVNIs de Canatlán

El tercer lugar se encuentra en el municipio de Canatlán, particularmente en la comunidad Ricardo Flores Magón, donde se localiza el Volcán El Jagüey .

Esta formación volcánica inactiva ha ganado fama debido a los numerosos relatos de personas que aseguran haber observado luces y objetos extraños desplazándose por el cielo.

Algunos testimonios hablan de movimientos rápidos, cambios repentinos de dirección y variaciones en la intensidad de las luces que, según quienes los han presenciado, resultarían difíciles de relacionar con aeronaves convencionales.

En octubre de 2024, El Jagüey fue reconocido como un punto de observación de fenómenos OVNI, atrayendo posteriormente a investigadores, turistas y aficionados a este tipo de historias.

Entre las leyendas y la realidad

La Zona del Silencio, Tuitán y el Volcán El Jagüey cuentan con historias muy distintas, pero comparten un elemento, el misterio que se ha construido alrededor de ellos.

En algunos casos existen explicaciones científicas o históricas para buena parte de los fenómenos, en otros, los relatos provienen principalmente de testimonios y tradiciones locales. Sin embargo, la ausencia de respuestas definitivas para algunas experiencias ha permitido que las historias continúen creciendo.

Así, entre desiertos aparentemente silenciosos, pueblos relacionados con antiguas prácticas de curanderismo y cielos donde habitantes aseguran observar luces inexplicables, Durango conserva varios rincones que siguen alimentando las historias paranormales del norte de México.