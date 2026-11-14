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Arresto

Tres menores y dos adultos detenidos tras incidente con policías en Durango

Un incidente con policías en Potreros del Refugio terminó con cinco detenidos, entre ellos tres adolescentes.

Tres menores y dos adultos detenidos tras incidente con policías en Durango

Tres menores y dos adultos detenidos tras incidente con policías en Durango

REDACCIÓN WEB
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Una intervención policial en la colonia Potreros del Refugio terminó con cinco personas detenidas, tres de ellas menores de edad, por presuntamente alterar el orden y lanzar insultos contra los agentes.

El incidente se registró sobre la calle Plan de Ayala, en el tramo comprendido entre Álamo y Las Flores, según el informe de la corporación.

Además de los tres adolescentes, fueron detenidos Manuel Iván, de 37 años, y Mario Eduardo, de 19. El reporte también les atribuye haber dificultado la prestación de servicios públicos, sin detallar las circunstancias.

Como parte del procedimiento, los cinco fueron valorados por personal médico. Los certificados referidos en el parte señalaron intoxicación por cristal en Manuel Iván y aliento a marihuana en Mario Eduardo.

Posteriormente, el grupo quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará lo correspondiente por las faltas señaladas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DMSP Arresto Agresiones Mario, tres, Manuel, detenidos

               

                
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