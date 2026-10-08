Tribunal da revés al INE: no son válidas las 'boletas planchadas'

EL UNIVERSAL

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio revés al Instituto Nacional Electoral (INE) en las llamadas "boletas planchadas", ya que determinó que dichas boletas sin marcas de doblez no deberán contabilizarse como parte de la votación cuando se acredite esta condición.

"Una 'boleta planchada', o sin marcas de doblez, impide vincular la boleta con un sufragio emitido", determinó por unanimidad la Sala Superior del TEPJF.

Por medio de un comunicado, la Sala Superior informó que ordenó revocar los lineamientos del INE para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Electorales para el proceso 2026-2027 en los que se incluyen las llamadas "boletas planchadas".

"La emisión del voto comprende una secuencia legalmente prevista que incluye recibir la boleta, marcarla, doblarla y depositarla en la urna. Una "boleta planchada", o sin marcas de doblez, impide vincular la boleta con un sufragio emitido", sostuvo.