Tribunal para Adolescentes registró 66 delitos en causas minoriles en primer semestre de 2026

Las lesiones se mantuvieron como el delito más frecuente entre los adolescentes en conflicto con la ley durante el primer semestre de 2026 en Durango, al concentrar 27 de los 66 ilícitos registrados en causas minoriles por el Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes del Estado.

De acuerdo con la estadística correspondiente a enero-junio de la Dirección de Estadística del Poder Judicial del Estado de Durango, con datos del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes del Estado, después de las lesiones se ubicaron los daños en los bienes, con 10 casos, y el robo, con seis.

También se reportaron cuatro casos de violación, cuatro de abuso sexual y cuatro de violencia familiar, además de tres homicidios, dos amenazas, dos por portación de armas y un caso, respectivamente, de discriminación, estupro, delitos contra la formación de personas menores de edad y fraude.

En el mismo periodo ingresaron 211 expedientes en primera instancia, de los cuales 54 correspondieron a causas minoriles, nueve a juicios orales, cinco a carpetas de ejecución y 135 a asuntos en apoyo al Centro de Justicia para la Mujer y el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, el tribunal celebró 355 audiencias y reportó que 63 adolescentes iniciaron un proceso, 37 fueron vinculados a proceso, se concretaron 38 acuerdos reparatorios, 26 suspensiones condicionales del proceso y se dictaron sentencia en cuatro casos.