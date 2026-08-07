Tromba deja daños en al menos 6 escuelas de Durango la capital; Secundaria 19 es la más afectada

Al menos seis planteles educativos de la ciudad de Durango registraron daños a consecuencia de la tromba que azotó la capital la tarde del miércoles, siendo la Escuela Secundaria Estatal Número 19 la que presentó las mayores afectaciones.

El titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón, informó que, de acuerdo con una primera evaluación, alrededor de seis escuelas sufrieron daños en su infraestructura debido a las intensas lluvias registradas esta semana.

Explicó que en la Secundaria 19 colapsaron 80 metros lineales de la barda perimetral, además de que la velaria del plantel resultó severamente dañada por la fuerza del viento y la lluvia.

Ante esta situación, indicó que ya comenzaron los trabajos para reconstruir la barda derrumbada, reforzar el tramo que quedó comprometido, reparar la velaria y dotar al plantel de 180 butacas para garantizar que esté en condiciones antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Otros planteles que también registraron afectaciones son el Jardín de Niños María Luisa Ross Landa, la Escuela Secundaria Estatal Armando del Castillo Franco y la Primaria Eva Sámano , donde se reportaron daños en bardas perimetrales, barandales y otros elementos de la infraestructura.

Adame Calderón señaló que el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED) ya realiza la cuantificación de los daños para elaborar los presupuestos necesarios y llevar a cabo las reparaciones derivadas de este fenómeno meteorológico.

El funcionario destacó que las vacaciones escolares permitirán realizar los trabajos sin afectar las actividades académicas, por lo que se espera que todas las reparaciones concluyan antes del regreso de los estudiantes a las aulas.

"Las reparaciones ya iniciaron. Estamos tomando las medidas necesarias para que durante el periodo de receso queden concluidos todos los trabajos en estas instituciones", afirmó.