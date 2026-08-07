Tromba dejó daños en 38 asentamientos de la capital

EL SIGLO DE DURANGO

Un total de 38 zonas habitacionales sufrieron afectación de algún tipo a consecuencia de la tromba que se registró durante la tarde del pasado miércoles, al poniente de la capital duranguense.

Gustavo Paredes Moreno, director municipal de Protección Civil, explicó que se trató de una tormenta puntual que generó una acumulación de más de 54 milímetros en la zona poniente de la ciudad, que generó una caída de agua por las colonias Miguel de la Madrid, La Virgen y Felipe Ángeles con corrientes que arrastraron lodo, piedras, maleza y basura.

Dijo que aunque se esperaban rachas de viento de 40 kilómetros por hora, hubo lapsos durante la tormenta que rebasaron los 62 kilómetros por hora.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que las intensas lluvias que provocaron inundaciones la tarde del miércoles fueron consecuencia de una tormenta convectiva, un fenómeno atmosférico generado por la combinación de altas temperaturas y humedad proveniente del océano Pacífico, que dejó acumulados de hasta 50 milímetros de lluvia en algunos puntos de la capital y que podría repetirse si se reúnen esas condiciones.