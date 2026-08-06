Tromba inunda a la capital

EL SIGLO DE DURANGO

Las precipitaciones registradas la tarde de este miércoles en la mayor parte de la capital alcanzaron acumulados de hasta 54 milímetros en la zona surponiente y 39 milímetros en el sector norte, que en algunos casos se reflejaron en inundaciones que movilizaron un operativo permanente de la Dirección Municipal de Protección Civil en coordinación con diversas dependencias locales.

Durante la jornada, los cuerpos de rescate desplegaron maniobras de apoyo, desagüe y control de riesgos en los puntos más críticos de la ciudad.

Durante las precipitaciones se reportaron el rescate vehicular y auxilio vial en la colonia Miguel de la Madrid donde se puso a salvo a los ocupantes de un camión de maquiladora que fue arrastrado por la corriente.

De igual forma, en la vialidad Primo de Verdad y en el fraccionamiento FOS La Virgen se brindó apoyo a múltiples automovilistas varados, incluyendo otro vehículo de transporte pesado.

En la zona de Puente Negro se resguardó a los pasajeros de dos vehículos atrapados por la acumulación de agua. En ninguno de los casos se reportaron personas lesionadas.

También se reportaron inundaciones en viviendas y desazolve en la colonia San Ángel, donde personal operativo realizó labores de extracción de agua.

En la colonia Insurgentes se acordonó una barda que colapsó de la Secundaria Técnica No. 19 a causa de la humedad.

Paralelamente, las autoridades determinaron el cierre preventivo de los parques públicos debido al aumento en los niveles de canales y escurrimientos.

Se mantienen recorridos continuos de supervisión y monitoreo por Protección Civil en zonas vulnerables como la Presa del Hielo, Arroyo Seco, Puente Negro, Carril 2000, Constelaciones y la colonia Felipe Ángeles.

Las autoridades señalaron que este reporte tiene carácter preliminar, ya que los trabajos de atención y las maniobras operativas continúan activos en diferentes sectores de la ciudad.