¿Trump lanzará una bomba nuclear contra Irán? Esto pasaría en México durante las primeras 72 horas

La posibilidad de que Estados Unidos utilice armamento nuclear contra Irán ha vuelto a colocar al mundo frente a uno de los escenarios más delicados de las últimas décadas. Las advertencias sobre una posible ofensiva, sumadas a las recomendaciones de distintos gobiernos para mantener provisiones de emergencia, han despertado una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría en México si Donald Trump ordenara un ataque de esta naturaleza?

El comentarista estadounidense Tucker Carlson aseguró recientemente que el mandatario podría tomar una decisión antes del 7 de noviembre, ante supuestas presiones de Israel para atacar una instalación nuclear subterránea iraní conocida como Pickaxe Mountain.

Aunque no existe confirmación oficial de un plan para utilizar armas nucleares y Trump descartó públicamente esa posibilidad en octubre, el escenario permite analizar las consecuencias que una decisión de semejante magnitud tendría para países alejados del conflicto.

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Y México no sería la excepción.

Las primeras seis horas: mercados en alerta

En caso de confirmarse una detonación nuclear estadounidense en territorio iraní, una de las primeras consecuencias para México podría presentarse en los mercados financieros.

El peso enfrentaría un escenario de fuerte volatilidad frente al dólar, mientras inversionistas internacionales buscarían refugio en activos considerados más seguros.

Simultáneamente, los precios internacionales del petróleo podrían experimentar movimientos importantes, especialmente si existiera riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte energético del planeta.

Durante 2025, por esa zona transitaron aproximadamente 20 millones de barriles diarios de petróleo y derivados, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía.

De seis a 24 horas: petróleo y combustibles bajo presión

Conforme avanzaran las primeras horas, la atención internacional se concentraría en la respuesta iraní y en la posibilidad de ataques contra instalaciones energéticas, bases estadounidenses o rutas marítimas.

Para México, uno de los principales riesgos estaría relacionado con el encarecimiento del petróleo y sus derivados.

Aunque el país produce crudo, también depende de mercados internacionales para distintos combustibles e insumos, por lo que una crisis prolongada podría traducirse en mayores costos de transporte y distribución.

Esto no significaría un incremento automático de la gasolina durante las primeras horas, pero sí podría generar presiones sobre los precios en los días posteriores.

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De 24 a 48 horas: compras de emergencia y temor al desabasto

Otro fenómeno podría presentarse lejos de los mercados financieros: en supermercados, gasolineras y establecimientos comerciales.

La circulación de noticias sobre una detonación nuclear podría provocar compras preventivas de agua embotellada, alimentos no perecederos, medicamentos y combustible.

Este comportamiento podría ocasionar faltantes temporales en algunos establecimientos, incluso sin que existiera una interrupción real de las cadenas de suministro.

En este contexto cobran relevancia las recomendaciones que distintos gobiernos han difundido para que sus ciudadanos mantengan reservas de alimentos, agua y artículos esenciales durante al menos 72 horas.

Sin embargo, estas medidas también forman parte de los protocolos habituales de protección civil ante desastres naturales, apagones y otras emergencias, por lo que no constituyen por sí mismas una señal de que exista un ataque nuclear inminente.

De 48 a 72 horas: la respuesta de Irán sería decisiva

El tercer día podría convertirse en el periodo más delicado para determinar si el ataque permanecería como una operación militar limitada o evolucionaría hacia un enfrentamiento de mayores dimensiones.

Una represalia iraní contra instalaciones estratégicas de países aliados de Estados Unidos podría ampliar considerablemente el conflicto.

En ese escenario, México enfrentaría mayores riesgos económicos, comerciales y diplomáticos, mientras los gobiernos del mundo evaluarían nuevas medidas de seguridad.

Si otras potencias nucleares se involucraran militarmente, las consecuencias podrían superar ampliamente las previstas para un ataque aislado.

¿La radiación de una bomba nuclear en Irán podría llegar a México?

Una de las principales preocupaciones sería la posibilidad de que partículas radiactivas alcanzaran territorio mexicano.

Aunque el material liberado por una explosión nuclear puede desplazarse grandes distancias mediante corrientes atmosféricas, esto no significa necesariamente que represente un peligro para la población de todos los países por los que circule.

En el escenario de una sola detonación en Irán, resultaría muy poco probable que México recibiera niveles peligrosos de radiación durante las primeras 72 horas.

La situación sería diferente si se produjeran múltiples detonaciones nucleares en distintas regiones del planeta, especialmente si el enfrentamiento involucrara a otras potencias.

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¿México debería comenzar a almacenar víveres?

Contar con una reserva de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas y baterías para varios días es una recomendación habitual de preparación ante emergencias.

No obstante, hasta ahora no existen elementos suficientes para considerar que México enfrente un riesgo radiológico inmediato derivado de las amenazas contra Irán.

El mayor peligro para el país, durante las primeras 72 horas de un eventual ataque nuclear limitado, estaría relacionado con la inestabilidad económica, las alteraciones en los mercados energéticos y la posibilidad de una escalada militar internacional.

La diferencia entre una crisis contenida y una emergencia mundial dependería, principalmente, de lo que sucediera después de la primera detonación.