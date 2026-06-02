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Trump no está detrás de los ataques contra México: CSP

EFE
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, esté detrás de una "ofensiva" contra México y atribuyó las recientes tensiones bilaterales a sectores de la ultraderecha de ambos países que, afirmó, buscan deteriorar la relación bilateral.

"Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum sostuvo que, pese a las diferencias que han surgido en las últimas semanas, la comunicación entre ambos gobiernos se mantiene activa en distintos niveles y abarca áreas diplomáticas, de seguridad y defensa.

"Lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas", señaló.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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