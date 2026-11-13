Trump y la diplomacia del ultimátum contra Sheinbaum

La relación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido compleja, pragmática y marcada por momentos de tensión comercial e incertidumbre ante los amagos intervencionistas contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. En ese oleaje, la coordinación diplomática ha sido muy inestable.

La última amenaza de Donald Trump de duplicar los aranceles a las importaciones mexicanas si Sheinbaum no frena las caravanas migrantes confirma que, para la Casa Blanca, la relación bilateral sigue siendo un instrumento de presión. Pese a la profunda integración económica, Trump recurre -una y otra vez- a la amenaza como si México fuera un subordinado.

Analistas críticos de la coyuntura bilateral exponen cómo Donald Trump utiliza la amenaza arancelaria por flujos migratorios como garrote político tras los reveses electorales en Estados Unidos, mientras el gobierno mexicano responde mediante la contención territorial en la frontera sur y la negociación comercial frente a la incertidumbre del T-MEC.

El problema es utilizar los aranceles como respuesta a desacuerdos, incluso cuando las exigencias no corresponden con los hechos. Y es que la presidenta Sheinbaum asegura que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde el inicio de la administración de Trump, en tanto que las autoridades mexicanas atienden a los grupos migrantes en el sur mediante mecanismos humanitarios y de retorno asistido.

Los especialistas afirman que Washington está tratando de endosar a México el costo político de una agenda migratoria que también responde a sus propias decisiones internas. Consideran que la migración no se resuelve con castigos comerciales, sino con coordinación, corresponsabilidad y políticas que atiendan sus causas y respeten los derechos humanos, principios que no habitan en la mente de Trump.

Las pausas a las amenazas arancelarias y las llamadas calificadas como cordiales no eliminan la incertidumbre; apenas la administran. Trump ha convertido lo imprevisible en método de negociación: amenaza, genera presión, abre una ventana de diálogo y después vuelve a cerrarla. México no puede confundir una tregua con estabilidad ni apostar su estrategia económica a que el próximo mensaje sea menos agresivo.

El riesgo aumenta ante la revisión del T-MEC. Las negociaciones sobre reglas de origen, acero, aluminio y sector automotriz ya son complejas; sumarles exigencias migratorias aumenta la incertidumbre. Los aranceles encarecerían insumos, alterarían cadenas productivas y afectarían a consumidores y trabajadores de ambos lados de la frontera.

Los que saben de estos temas advierten que Sheinbaum debe evitar dos errores: ceder ante cada amenaza para comprar una calma pasajera o convertir la confrontación en un recurso de consumo interno. La respuesta exige coordinación empresarial, argumentos jurídicos y diplomacia, sin ocultar las obligaciones de México en migración y seguridad. La soberanía no consiste en negar los problemas propios, sino en resolverlos sin aceptar imposiciones ajenas.

Finalmente, Trump puede utilizar los aranceles como amenaza, pero no borrar la interdependencia que une a las dos economías. México tampoco puede limitar su política exterior a resistir el siguiente embate. El desafío de la Presidenta es convertir la mesura en una posición de fuerza: negociar sin arrodillarse, cooperar sin subordinación y dejar claro que la relación bilateral no puede funcionar bajo el chantaje permanente.

EN LA BALANZA.- La presión ciudadana y, sobre todo, la intervención de la familia del escultor Francisco Montoya de la Cruz parecen haber logrado que el gobernador Esteban Villegas reculara en su intención de llevarse el monumento de Francisco Villa a San Juan del Río. Lo que comenzó como una decisión unilateral, sin una explicación convincente y con apariencia de capricho, terminó convirtiéndose en un problema que el Gobernador, al parecer, ya prefirió desactivar. El patrimonio artístico de Durango no puede manejarse al antojo de ningún gobernante; requiere respeto, diálogo y decisiones sustentadas, no ocurrencias que solo se corrigen cuando la inconformidad social obliga a recular. Ojalá que verdaderamente haya desistido.

X: @Vic_Montenegro