¿Tu familiar fue enviado a Guatemala o Honduras? Así ayuda el gobierno a repatriarlo a México

El Gobierno mexicano ha implementado medidas de protección y traslado para personas que han sido repatriadas desde Estados Unidos hacia países como Guatemala u Honduras.

Durante la conferencia del 3 de septiembre del 2026, el tema estuvo en consideración. Esta problemática es prioritaria para la actual administración; el gobierno de México ha planteado medidas de protección para los ciudadanos mexicanos que han sido deportados de los Estados Unidos hacia países de América Latina como Honduras y Guatemala.

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¿Qué hace el gobierno estadounidense con las personas deportadas?

El gobierno estadounidense envía a las personas ciudadanas mexicanas a terceros países en lugar de retornarlas de manera directa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha establecido un protocolo de asistencia y transporte que garantiza un regreso seguro hacia su país de origen.

Durante la conferencia, los medios argumentaron las acciones del país norteamericano contra los mexicanos, por lo que las autoridades explicaron que existe una inconformidad con esta práctica de deportación indirecta.

La Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Gobernación expusieron que el objetivo es dialogar y trabajar para que el gobierno estadounidense elimine esta medida y realice los retornos directamente a territorio mexicano, evitando la vulnerabilidad de las familias y los traslados innecesarios.

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Medidas de protección y traslados del Gobierno mexicano para connacionales

La cifra de mexicanos afectados por esta práctica por parte del gobierno estadounidense asciende a dos mil 900 connacionales enviados a Honduras y Guatemala; se han registrado por lo menos 20 ciudadanos mexicanos que fueron trasladados por las autoridades estadounidenses hacia Costa Rica.

Ante estas prácticas estadounidenses, el gobierno mexicano activó las medidas de apoyo consular para localizar, identificar y proteger a cada uno de los afectados en tierras centroamericanas.

El mecanismo se activa en cuanto las autoridades mexicanas tienen conocimiento del caso, agradeciendo a las naciones de América Latina el trato humano y la hospitalidad con la que reciben a los mexicanos durante el proceso de recepción y resguardo temporal.

Etapas, ¿qué sucede? y ¿qué hace el gobierno mexicano?

Deportación:

El mexicano es enviado por Estados Unidos a Honduras o Guatemala, en lugar de ser trasladado directamente a México.

México identifica el caso y activa sus redes de apoyo consular en el país donde se encuentra el connacional.

Contacto consular:

El connacional permanece temporalmente en el país al que fue enviado.

Los consulados mexicanos establecen contacto para localizar, identificar y brindar protección al ciudadano.

Traslado a México:

Una vez establecido el contacto, comienza el proceso de retorno.

Para quienes están en Guatemala u Honduras, se coordina el traslado terrestre hacia la frontera sur de México.

Ingreso al país:

El connacional llega a territorio mexicano después del traslado.

Se entrega la carta de repatriación y se incorpora al esquema nacional de asistencia.

Atención integral:

El mexicano recibe apoyo para afrontar su regreso y reintegración.

El programa "México te abraza" ofrece alimentación, alojamiento temporal, atención médica y apoyo para encontrar un empleo formal.

Regreso a su comunidad:

El connacional debe continuar su proceso de integración en México.

Se facilita el traslado hacia su comunidad de origen y el acceso a programas de bienestar.

¿Qué sucede con los connacionales que se localizaron en Costa Rica?

Mientras que para los 20 connacionales que fueron enviados a Costa Rica, el proceso de repatriación se realiza vía aérea, los ciudadanos mexicanos son trasladados directamente hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde a su llegada reciben el mismo esquema de protección integral, documentación legal y servicios de asistencia social, para facilitar su reintegración familiar y social en su país.

Las autoridades mencionaron que de los dos mil 900 connacionales que han sido afectados, 256 ya se encuentran en territorio mexicano, luego de concluir su proceso de traslado; el resto de las personas se encuentra en diferentes fases del procedimiento de retorno humanitario, asegurando que ninguno de los ciudadanos se quedará en situación de desamparo o abandono fuera del país.

Estas medidas por parte del Gobierno mexicano reflejan el compromiso del Estado, poniendo los derechos humanos y el bienestar de las personas en el centro de su política anterior y exterior. El objetivo es buscar el trato digno a los migrantes que enfrentan estas circunstancias adversas en Centroamérica.