¿Tu hijo necesita lentes? Estas señales suelen aparecer primero en el salón de clases

El regreso a clases también puede revelar dificultades que pasaron inadvertidas durante las vacaciones. No ver con claridad el pizarrón, perderse al leer o acercarse demasiado a los cuadernos no siempre significa falta de atención: en algunos casos, podrían ser señales de un problema visual.

Los niños no siempre identifican que ven borroso, pues pueden asumir que todas las personas observan de la misma manera. Por ello, los cambios en su comportamiento al estudiar, leer o mirar objetos a distancia pueden ayudar a los padres y maestros a detectar que algo no está bien.

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Señales que pueden aparecer en el salón

La Academia Americana de Oftalmología señala que algunas dificultades visuales pueden manifestarse como periodos cortos de atención, pérdida frecuente del renglón durante la lectura, rechazo a leer o problemas para seguir una actividad escolar.

También conviene prestar atención cuando el menor:

Entrecierra los ojos para mirar el pizarrón.

Pide sentarse cada vez más cerca del frente.

Se acerca demasiado al cuaderno, libro o pantalla.

Inclina o gira la cabeza para observar.

Se tapa un ojo mientras lee.

Pierde constantemente el lugar donde iba leyendo.

Evita actividades que requieren mirar de cerca.

Confunde letras o tarda demasiado en copiar.

Se frota los ojos con frecuencia.

El dolor de cabeza al terminar la jornada, el cansancio ocular, el parpadeo excesivo y las quejas de visión borrosa también justifican una revisión.

No necesariamente es falta de atención

Un niño que no distingue correctamente lo escrito en el pizarrón puede distraerse, tardar en completar las tareas o mostrar poco interés por la lectura. Antes de atribuir estas conductas a flojera o falta de capacidad, es importante descartar una dificultad visual.

La miopía, uno de los problemas más comunes durante la edad escolar, dificulta ver claramente los objetos lejanos. Entre sus posibles señales están la visión borrosa al observar el pizarrón, entrecerrar los ojos, frotárselos frecuentemente y presentar dolores de cabeza, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría.

No obstante, presentar uno de estos síntomas no significa automáticamente que el menor necesite lentes. La causa debe determinarse mediante una valoración profesional.

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¿Cuándo debe realizarse una revisión?

Los exámenes visuales periódicos permiten identificar problemas aun cuando no existan molestias evidentes. Algunos trastornos de la vista pueden no mostrar señales claras y únicamente detectarse durante una evaluación.

Los padres deben solicitar atención con mayor prontitud si observan que los ojos están desalineados, existe dolor persistente, enrojecimiento que no desaparece, sensibilidad extrema a la luz, lagrimeo constante o movimientos involuntarios.

Detectar y atender oportunamente un problema visual no solo facilita que el menor vea mejor; también puede favorecer su lectura, participación en clase y desempeño cotidiano. Por ello, si maestros o familiares notan varios de estos cambios, lo recomendable es programar una evaluación con un profesional de la salud visual.