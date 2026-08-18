¿Tu hijo no suelta el celular? Jóvenes reciben hasta 237 notificaciones al día

El teléfono deja de ser solamente una herramienta cuando revisarlo se convierte en una necesidad constante. Ignorar una conversación, posponer tareas o perder horas de sueño para continuar mirando videos pueden ser señales de que las aplicaciones comienzan a desplazar otras actividades importantes.

La situación vuelve a discutirse en México ante la posibilidad de establecer nuevas reglas para los celulares y las plataformas digitales. Como parte del debate, la Secretaría de Educación Pública retomó un estudio estadounidense según el cual más de la mitad de los jóvenes analizados recibió al menos 237 notificaciones diarias.

La cifra proviene del informe Constant Companion, publicado por Common Sense Media tras monitorear durante una semana los teléfonos de 203 adolescentes de entre 11 y 17 años. El 23 por ciento de las alertas llegó durante el horario escolar y casi todos los participantes revisaron su dispositivo mientras estaban en la escuela.

También te puede interesar: ¡Alerta! ¿El uso excesivo de pantallas puede afectar el aprendizaje de los niños?

¿Cuándo deja de ser normal el uso del celular?

Pasar varias horas frente a una pantalla no significa automáticamente que exista una adicción. La alerta aparece cuando el joven pierde el control, intenta reducir el tiempo y no puede, se irrita al quedarse sin conexión o continúa utilizando las aplicaciones pese a las consecuencias.

También puede abandonar pasatiempos, reducir la convivencia familiar, revisar el teléfono durante las comidas o preferir permanecer conectado antes que encontrarse con otras personas.

Esto no significa que las aplicaciones vuelvan introvertidos a los jóvenes, pues la introversión es un rasgo de personalidad. El problema surge cuando la pantalla sustituye progresivamente las conversaciones presenciales, el deporte, el descanso y otras actividades compartidas.

Un adolescente puede intercambiar mensajes con decenas de personas y, al mismo tiempo, sentirse aislado o experimentar presión para responder inmediatamente.

El uso excesivo también afecta al cuerpo

Permanecer con la cabeza inclinada durante periodos prolongados aumenta la tensión en la zona cervical y puede provocar dolor de cuello, hombros y espalda, un cuadro conocido popularmente como “cuello de texto”.

Mirar la pantalla durante horas también puede ocasionar fatiga visual digital, caracterizada por resequedad, ardor, visión borrosa y dolor de cabeza. Esto ocurre, entre otras razones, porque las personas parpadean menos mientras mantienen la atención en el dispositivo.

El celular también puede desplazar el sueño. La reproducción automática y el desplazamiento infinito eliminan los momentos naturales para detenerse, mientras las notificaciones nocturnas interrumpen el descanso.

También te puede interesar: ¿Te despiertas cansado? El problema podría estar en dónde dejas tu celular al dormir

Aplicaciones diseñadas para no soltarlas

Las plataformas buscan aumentar el tiempo de permanencia. Las recomendaciones personalizadas ofrecen contenido relacionado con los gustos del usuario; las reacciones funcionan como recompensas y las notificaciones crean una sensación de urgencia.

Por ello, atribuir el problema únicamente a la “falta de disciplina” ignora que los adolescentes se enfrentan a productos diseñados para conseguir que regresen repetidamente.

México analiza posibles medidas sobre el uso de celulares en las escuelas y la responsabilidad de las empresas tecnológicas. Mientras se define una regulación, conviene observar cambios en el sueño, el carácter y la convivencia. La cantidad de horas importa, pero resulta más revelador saber qué está dejando de hacer un joven por permanecer frente a la pantalla.