¿Tu pago fue rechazado? Alertan por fraude que suplanta plataformas de streaming

Las plataformas de streaming forman parte de la vida cotidiana de millones de personas, algo que los ciberdelincuentes también están aprovechando para intentar engañar a sus usuarios.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó una alerta por una modalidad de fraude en la que delincuentes se hacen pasar por plataformas digitales de entretenimiento y envían mensajes relacionados con supuestos problemas en las cuentas de los usuarios.

El objetivo es generar preocupación y conseguir que la persona actúe rápidamente, antes de detenerse a comprobar si el aviso realmente proviene del servicio que tiene contratado.

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¿Cómo comienza el engaño?

Los mensajes fraudulentos pueden advertir sobre un supuesto problema de facturación, un pago rechazado, la suspensión de la cuenta o una renovación pendiente.

Para hacerlos más convincentes, los delincuentes pueden utilizar logotipos, colores y diseños similares a los utilizados por las plataformas originales.

Dentro del mensaje aparece generalmente un enlace para que el usuario pueda, aparentemente, "actualizar" sus datos o solucionar el problema.

El riesgo comienza al ingresar a ese vínculo.

La página a la que dirige puede imitar el sitio oficial de la plataforma y solicitar datos como correo electrónico, contraseña e incluso información relacionada con tarjetas bancarias.

Una vez que la víctima proporciona la información, esta queda en manos de los delincuentes y puede utilizarse para realizar cargos no reconocidos, acceder a otras cuentas o cometer nuevos fraudes.

¿Cómo saber si el mensaje es falso?

La SSPC recomienda desconfiar de mensajes que soliciten ingresar inmediatamente a un enlace para evitar la suspensión de una cuenta.

Antes de proporcionar cualquier información, lo recomendable es abrir directamente la aplicación oficial o escribir la dirección de la plataforma en el navegador, en lugar de utilizar el vínculo recibido por mensaje, correo electrónico o redes sociales.

También es importante revisar cuidadosamente el remitente y desconfiar de direcciones extrañas, errores de escritura o mensajes que presionen al usuario para actuar de inmediato.

Otra medida de seguridad es activar la verificación en dos pasos, cuando el servicio lo permita, y utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma.

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¿Qué hacer si ya ingresaste tus datos?

Si una persona abrió uno de estos enlaces y proporcionó información, la recomendación es cambiar inmediatamente la contraseña de la cuenta y de cualquier otro servicio donde utilice la misma clave.

En caso de haber proporcionado información bancaria, deberá comunicarse con su institución financiera para revisar movimientos, bloquear temporalmente la tarjeta si es necesario y reportar cualquier operación que no reconozca.

La SSPC también aconseja mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones, así como evitar descargar archivos o programas provenientes de mensajes sospechosos.

La principal señal de alerta sigue siendo la urgencia: si un mensaje asegura que tu cuenta será cancelada o suspendida si no actúas inmediatamente, lo mejor es no tocar el enlace y comprobar la situación directamente desde la aplicación oficial.