Una credencial en miniatura, con foto y hasta nombre, es la imagen con la que circula la idea de que los perros y gatos tendrán su propia «CURP». El apodo se quedó porque ayuda a entender para qué serviría el registro: identificar a cada animal y saber quién está a cargo de su cuidado. La duda para quienes ya tienen una mascota en casa es cuándo y dónde tendrán que inscribirla.

El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que ya había sido avalada por el Senado. El proyecto se envió al Ejecutivo federal. Al corte del 23 de noviembre, seguía pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el trámite nacional aún no estaba disponible.

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¿Cómo funcionará el registro de mascotas?

El nombre oficial es Registro Nacional de Animales de Compañía. El padrón será gratuito y obligatorio, y se integrará con información de las entidades federativas. Ahí quedará asentada la adquisición o adopción del animal, junto con los datos que permitan identificarlo y vincularlo con su tutor.

El proyecto contempla que el registro se pueda hacer por vía electrónica o durante las campañas de vacunación, esterilización y adopción. También establece que los tutores deberán inscribir a sus animales en el registro estatal o municipal. Esto incluye a los perros y gatos que ya viven en casa.

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La comparación con la CURP se refiere a la identificación. Por ejemplo, si un perro se extravía, contar con datos que lo vinculen con su responsable puede ayudar a que regrese a casa. Las credenciales que circulan son ilustrativas y la inscripción no otorga ciudadanía.

¿Cuándo empezará el registro nacional?

El decreto prevé que la ley entre en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de entonces, el Ejecutivo federal tendrá hasta 365 días naturales para diseñar y poner en operación el padrón.

Ese plazo corresponde a la autoridad. La fecha de apertura del registro y los requisitos que deberán presentar los tutores todavía están por definirse.

¿Qué aplica si tienes mascota en Durango?

El artículo 10 de la ley estatal de bienestar animal ya establece un registro municipal obligatorio para propietarios, poseedores o encargados de animales domésticos de compañía. La inscripción debe renovarse cada dos años y cada ayuntamiento determina el procedimiento.

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En Durango capital, el reglamento municipal también establece que los animales de compañía deben portar identificación con los datos de su responsable mediante placa, chip o tatuaje. El Centro de Atención Animal es el punto de consulta para conocer el procedimiento local mientras se pone en marcha el padrón federal.