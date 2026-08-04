Turismo de Durango asegura que moderniza sus plataformas, pero mantiene información de 2020

Tras darse a conocer los resultados donde Durango se encuentra entre los últimos lugares en promoción turística digital, la Secretaría de Turismo de Durango informó que desde el inicio de la actual administración se está trabajando en el fortalecimiento de la promoción digital del estado.

El análisis de valoración estratégica 2026, elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sustentable (STARC), colocó a Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México como las entidades con los mejores sitios web de promoción turística, mientras que Campeche y Durango ocuparon los últimos lugares de la evaluación.

Ante este análisis, la Secretaría de Turismo de Durango (Setued) señaló que renovó el portal visit.durango.gob.mx, donde incorporó información actualizada sobre atractivos turísticos, rutas, hospedaje, gastronomía, experiencias y servicios, además de actualizar el material fotográfico para mejorar la imagen del destino.

También destacó que opera un micrositio de promoción turística al que los visitantes pueden acceder mediante códigos QR instalados en hoteles, el Aeropuerto Internacional de Durango, centrales de autobuses, restaurantes y otros puntos de atención.

La Secretaría agregó que mantiene coordinación con la Secretaría de Turismo federal para ampliar el alcance de la promoción del estado en plataformas digitales y anunció que trabaja en nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para facilitar la consulta de información y la planeación de viajes.

Sin embargo, al ingresar a su portal de internet, la Secretaría de Turismo de Durango tiene actualizado su directorio y en su Estructura Orgánica da la oposición de ingresar a visit.durango.gob.mx donde se muestran los atractivos de Durango ya anunciados.

Último boletín, de hace casi 6 años

Pero en cuanto a información actualizada en su portal oficial, el último boletín informativo data del primero de octubre del 2020 titulado: “A partir de agosto, con estrictos protocolos de seguridad, reactiva Durango Industria Cinematográfica”.

Pese a estas acciones anunciadas por la SETUED, el estudio nacional ubica actualmente a Durango entre las entidades con mayores áreas de oportunidad en materia de promoción turística a través de plataformas digitales, un aspecto que ha cobrado mayor relevancia desde que los estados asumieron un papel más activo en la difusión de sus destinos.