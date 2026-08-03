Durango presenta estatus crítico en la promoción turística a través de plataformas digitales

Varios estados del país han fortalecido su presencia digital para promocionar el turismo; sin embargo, Durango ocupa los últimos lugares y presenta un importante rezago en la materia, según revela el Estudio Comparativo de Sitios Web: Valoración Estratégica 2026.

Dicho análisis ubicó a Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México como las entidades con mejor desempeño en sus portales de promoción, mientras que Campeche y Durango presentan las mayores deficiencias.

El informe, elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac, expone un ecosistema digital turístico con una madurez desigual, fragmentada y aún insuficientemente estandarizada.

¿Qué califica el estudio?

La evaluación de los sitios web considera factores como:

Experiencia del usuario (UX)

Accesibilidad y velocidad de carga

Adaptación para dispositivos móviles (diseño responsive)

Posicionamiento SEO

Indicadores cuantitativos: profundidad de navegación, duración de la sesión, usuarios únicos y descarga de recursos.

La calificación máxima posible fue de 100 puntos.

Actualmente, existen plataformas estatales robustas, atractivas e incluso dotadas de herramientas innovadoras, como visualizaciones en 360 grados.

Al respecto, Francisco Madrid Flores, director del STARC, explicó que tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la reasignación de los recursos del Derecho de No Residente (DNR) en 2019, las entidades federativas asumieron un papel más relevante en la difusión de sus destinos.

El estudio refleja un proceso de aprendizaje continuo entre los estados: mientras que hace algunos años varias entidades carecían de sitio web, hoy desarrollan sus propias plataformas de manera estratégica.

Aunque esta fue la primera edición de la evaluación, Madrid indicó que aún se analiza si tendrá una periodicidad semestral o anual. Además, adelantó que futuras versiones podrían incorporar métricas relacionadas con el uso de Inteligencia Artificial.

¿Cómo está la web en Durango, en comparación con el resto del país?

El portal Caribe Mexicano de Quintana Roo, junto con Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Yucatán alcanzaron la categoría máxima de Elite.

En tan que, 10 estados están en categoría plata, se trata de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua , Coahuila Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Además, 7 entidades fueron calificadas con bronce, y son los estados de Colima, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En último lugar, dos entidades son catalogados en un estado crítico, que son Campeche y Durango.

Starc revela hallazgos importantes en estos portales donde en algunos casos se tiene un valor estratégico, fuerte construcción de marca destino y adecuada capacidad de inspiración, pero también se identifican sitios con rezagos importantes en experiencia de usuario, seguridad, arquitectura SEO, profundidad de contenido, utilidad para el viajero y conversión hacia prestadores turísticos, como es en el caso de Durango.