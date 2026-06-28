Ubicación geográfica de Durango podría 'protegerlo' de los extremos de 'El Niño'

Aunque el fenómeno de El Niño ha generado preocupación en el ámbito internacional, para Durango podría no ser tan negativo gracias a su ubicación geográfica.

Así lo comentó la directora de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Graciela Narváez Salas, quien expuso que l as lluvias que se han registrado este año han sido favorables para la mayor parte del estado.

“El hecho de que tengamos lluvias nos ayuda muchísimo porque se siente menos el estrés del estiaje. Afortunadamente todo lo que es la zona Sierra, la zona de Mezquital, toda esta zona, como nos está lloviendo muy bien, afortunadamente no tenemos ahorita una crisis mayor, excepto tenemos algunas situaciones específicas como es en Ceballos, en Mapimi, en Cuéncame, pero esto está ayudándonos muchísimo para tener menos estrés en la población y, sobre todo, porque baja también la temperatura”, indicó.

Ante ello, dijo que se iniciaron acciones para ayudar a estas poblaciones. “En Ceballos se les abatió una fuente de abastecimiento. Estamos por iniciar una perforación, pero lleva un proceso y ahorita creo que vamos a tener que coadyuvar con el municipio para que se les lleven pipas porque es indispensable salvar la problemática”, dijo.

Respecto al fenómeno de El Niño, explicó que en Durango generalmente no impacta de manera negativa.

“Cuando dijeron que venía el fenómeno de El Niño, a mí me dio una expectativa de un buen año, porque la característica de Durango es que como estamos rodeados de cerros, afortunadamente el fenómeno de El Niño es el cambio de temperatura y velocidad del viento entre continentes y generalmente se presenta con precipitaciones muy abruptas, es un tanto incierto, pero siempre que a mí me ha tocado el fenómeno de El niño, a Durango le va bien, por la ubicación geográfica que tenemos”, mencionó.

Asimismo, se espera que las presas puedan llenarse en su totalidad. “Por como se vienen las precipitaciones, estamos viendo muy buenas condiciones. Y esperemos que nuestras presas que ya tienen muy buen nivel tengan su lleno completo”.