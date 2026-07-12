UFC: ¿Qué lesión sufrió Conor McGregor ante Max Holloway? Este es el grave reporte oficial

El esperado regreso de Conor McGregor al octágono tras cinco años terminó en una pesadilla médica en UFC 329, celebrado el sábado 11 de julio en Las Vegas. Lo que prometía ser un histórico combate ante Max Holloway en peso wélter se transformó en frustración masiva, dejando una velada decepcionante para los aficionados de las artes marciales mixtas.

La pelea estelar concluyó abruptamente a los 69 segundos por nocaut técnico. El irlandés inició lanzando una patada circular, pero al apoyar la pierna derecha, su rodilla colapsó de forma estrepitosa. Tras caer a la lona tres veces en el primer minuto, el réferi Mike Beltrán detuvo el combate ante la preocupante incapacidad física de "The Notorious".

¿Qué lesión sufrió exactamente McGregor?

De acuerdo con reportes médicos iniciales, la organización sospecha de una lesión de extrema gravedad. El presidente de la UFC, Dana White, confirmó el panorama en la rueda de prensa posterior: “No soy médico, pero estamos asumiendo un ligamento cruzado anterior (ACL) roto. Los doctores de la arena piensan exactamente lo mismo tras revisarlo”.

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Devastado por el desenlace, McGregor recurrió a la red social X el 12 de julio para desahogarse: "Se me ha fundido el motor. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión previa, estaba pateando y saltando perfecto en el campamento y tras bambalinas. Esto salió de la nada; estoy en un momento muy oscuro, es el infierno".

¿El fin de la carrera de McGregor es inevitable?

White lamentó la situación y recordó que una inactividad prolongada pasa factura en este deporte. Al ser cuestionado sobre el futuro de Holloway, quien mejoró su récord a 28-9, el directivo se mostró tajante al asegurar que, bajo este trágico escenario médico, es imposible pactar o discutir cualquier cartelera a corto plazo.

El futuro deportivo del europeo, de 37 años, pende de un hilo. Una rotura de ACL requiere intervención quirúrgica y casi un año de recuperación. Tras su grave fractura de tibia en 2021 y esta nueva recaída estructural, analistas y colegas señalan que el retiro definitivo de la máxima estrella de las MMA parece inevitable.

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