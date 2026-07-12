Isaac Del Toro se consagra en la dura novena etapa y mantiene su podio en el Tour de France

La novena etapa del Tour de Francia 2026 consagró la madurez deportiva del ciclista Isaac del Toro. Bajo una intensa ola de calor que recortó el trayecto a 155.5 kilómetros entre Malemort y Ussel, el juvenil mexicano del UAE Team Emirates demostró una solidez impecable. Del Toro cruzó la meta en la posición 13, deteniendo el reloj en 3 horas, 27 minutos y 57 segundos, a tan solo seis segundos del ganador, Mathieu van der Poel.

Este valioso resultado le permite al ensenadense mantenerse firme en el tercer puesto de la clasificación general individual, consolidándose firmemente como la gran revelación del pelotón internacional. Asimismo, Del Toro retiene con autoridad el maillot blanco que lo acredita como líder absoluto de la categoría juvenil. La tabla general sigue encabezada por su jefe de filas, Tadej Pogacar, seguido por el danés Jonas Vingegaard.

Ni el clima fue una adversidad para Del Toro

Lo más destacado de la jornada dominical fue la tremenda capacidad del deportista nacional para dosificar sus esfuerzos en un clima sofocante de 35 grados Celsius. Operando estratégicamente como escudero de Pogacar, se mantuvo atento dentro del grupo principal, neutralizando con éxito los ataques en los kilómetros finales sin sufrir contratiempos mecánicos ni caídas aparatosas.

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En la zona mixta, Del Toro externó su profunda satisfacción por superar una dura prueba que él mismo catalogó previamente como "caliente y estresante". El corredor admitió sentirse feliz por cumplir con las exigentes labores de equipo y defender su valiosa plaza de podio ante el acecho constante del belga Remco Evenepoel en la clasificación.

¿Qué sigue para el oriundo de Ensenada?

El calendario oficial de la competencia otorga ahora un merecido respiro a todos los ciclistas. Este lunes 13 de julio se vivirá el primer día de descanso de la ronda gala, espacio que el mexicano aprovechará al máximo para la óptima recuperación física y el análisis de estrategias junto a su cuerpo técnico.

La batalla sobre el asfalto se reanudará el próximo martes con la esperada décima etapa, un trayecto montañoso de alta exigencia que conectará las localidades de Aurillac y Le Lioran. Para Isaac del Toro, el magno desafío consistirá en sostener el ritmo en los ascensos más pronunciados y seguir haciendo historia para el deporte nacional.

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