Isaac Del Toro gana la segunda etapa del Tour de France y se coloca cuarto de la general

La segunda etapa del Tour de France 2026, disputada este domingo entre Tarragona y Barcelona con un trayecto de 168.5 kilómetros, concluyó con el triunfo del ciclista mexicano Isaac del Toro, integrante de la escuadra UAE Team Emirates-XRG. El circuito final, estructurado mediante tres ascensos consecutivos a la cota del castillo de Montjuïc, modificó los registros de la clasificación general tras una jornada marcada por altas exigencias de estrategia.

El diseño del trazado acumulaba 2,500 metros de desnivel positivo, concentrados predominantemente en la segunda mitad de la carrera. La escapada inicial de la jornada resultó completamente neutralizada por el pelotón a falta de 30 kilómetros de la línea de meta, instante en el cual los equipos con aspiraciones al título general asumieron de forma directa la gestión de los tiempos y el ritmo de persecución grupal.

Pese a las dificultades, Del Toro destacó

Aproximadamente a 60 kilómetros del desenlace, Del Toro experimentó una avería técnica en su equipo que lo obligó a ejecutar un cambio de bicicleta imprevisto. Este contratiempo forzó un desgaste energético superior por parte del pedalista para recortar distancias e incorporarse nuevamente al grupo de cabeza, el cual rodaba controlado por los gregarios de su propia formación antes de ingresar al tramo de las ascensiones definitivas.

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Al entrar en los últimos dos kilómetros, el ciclista danés Mattias Skjelmose efectuó un ataque en solitario que fue neutralizado inmediatamente por la intervención de Del Toro. El mexicano respondió con una aceleración en pendientes con promedios del 9.3%, arrastrando consigo a su jefe de filas, Tadej Pogačar, y consolidando una brecha numérica respecto al resto de los competidores.

Un hito histórico para el mexicano

En el tramo final, Pogačar vigiló la posición de Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, permitiendo que Del Toro cruzara primero con un registro oficial de 3 horas, 40 minutos y 1 segundo. Evenepoel aseguró la tercera posición y Vingegaard la cuarta, ingresando ambos dentro del mismo grupo y con idéntico tiempo cronométrico que los líderes de la etapa.

Tras este resultado, Vingegaard retiene la camiseta amarilla de líder general sumando 4 horas, 1 minuto y 48 segundos. Pogačar se ubica segundo a 6 segundos, seguido de Evenepoel a 15 segundos, mientras que Del Toro asciende al cuarto puesto de la clasificación general, situándose provisionalmente a una diferencia de 16 segundos respecto al liderato.

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