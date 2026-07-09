Isaac Del Toro asume el liderato juvenil y trepa al tercer puesto general del Tour de Francia

La alta montaña del Tour de Francia reconfiguró la clasificación general este jueves 9 de julio en el marco de la sexta etapa, una exigente jornada de 186.2 kilómetros disputada entre Pau y Gavarnie-Gèdre. El ciclista mexicano Isaac del Toro, integrante fundamental del UAE Team Emirates, ascendió a la tercera posición global y asumió el liderato de la clasificación juvenil.

El desarrollo táctico de la competencia alcanzó su punto crítico en las rampas del Col du Tourmalet. La escuadra emiratí ejecutó una estrategia de selección progresiva mediante el esfuerzo encadenado de corredores como Tim Wellens, Felix Grossschartner, Brandon McNulty y Adam Yates. A cinco kilómetros de coronar dicho puerto, Del Toro realizó una aceleración definitiva que fragmentó el pelotón de favoritos.

Del Toro sigue haciendo historia

Ese cambio de ritmo funcionó como la rampa de lanzamiento ideal para el esloveno Tadej Pogačar, quien lanzó un ataque en solitario para recorrer los restantes 43 kilómetros del trayecto. Pogačar se adjudicó el triunfo de etapa y recuperó el maillot jaune de líder, abriendo un margen de 2 minutos y 42 segundos sobre Jonas Vingegaard al terminar la etapa.

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Tras concluir su labor como gregario, Del Toro supo dosificar su esfuerzo remanente durante la última subida hacia Gavarnie-Gèdre. El pedalista oriundo de Ensenada encabezó el selecto grupo de persecución y cruzó la meta en la tercera posición del día, a 3 minutos y 57 segundos de Pogačar, superando en el embalaje a Remco Evenepoel y Paul Seixas en la meta.

Uno de los mejores en la general

En declaraciones recolectadas por la prensa acreditada en la zona mixta, el ciclista de 22 años calificó el desempeño colectivo como una misión cumplida, reconociendo con autocrítica que existieron momentos donde pudo haber exigido de más a su propio organismo durante el ascenso. El rendimiento técnico exhibido valida la proyección de la escuadra en el desarrollo de la ronda gala.

Los reportes oficiales del Tour sitúan a Pogačar al frente con el liderato general, escoltado por Vingegaard, mientras Isaac del Toro se consolida en la tercera plaza absoluta portando el maillot blanco juvenil. La caravana del certamen abandonará la zona montañosa este viernes rumbo a Burdeos, reanudando la competencia en terrenos llanos diseñados para el lucimiento de los especialistas del sprint.

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