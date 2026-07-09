Caliente de Durango reacciona ante Saraperos de Saltillo y empata la serie en extra innings

Tras caer en el primer episodio de la serie, la novena de Caliente de Durango regresó al Estadio Francisco I. Madero para medirse ante Saraperos de Saltillo en busca de dar el batacazo y empatar la serie. Pese a perder el compromiso de reposición de la jornada 12, Óscar Robles revolucionó su esquema en búsqueda de amarrar el segundo y con ello dejar todo pendiente para el tercero definitivo.

Durango y Saltillo no se guardaron nada

Durango abrió con buen pulso: Estevan Florial se embasó y robó la intermedia en la primera, pero el ataque quedó en una chispa. La recompensa llegó en la tercera, cuando José Guadalupe Chávez aprovechó un error y Leonel Valera lo empujó con un sencillo al central para el 1-0. Saltillo respondió de inmediato: J.P. Martínez igualó la pizarra con un batazo solitario en la tercera y, en la cuarta, la paciencia de la ofensiva local volvió a cobrar factura. Con las bases congestionadas, Martínez negoció boleto y empujó la carrera que puso a Saraperos arriba 2–1.

Y el encuentro se fue a extra innings...

El juego tomó temperatura en la quinta. Florial, que ya había marcado el ritmo desde temprano, castigó con un jonrón de dos carreras por el derecho para devolverle la ventaja a Durango. En el mismo episodio, un lanzamiento desviado permitió que Reynaldo Rodríguez cruzara el plato para el 4-2. Pero Saltillo no soltó el guion: Chris Carter recortó con un cuadrangular en la baja y, en la sexta, Ramón Ríos firmó el golpe más duro del tramo regular con un doble de dos carreras que volteó la pizarra 5-4.

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El duelo entró a zona de nervios desde la séptima. Durango empató con un sencillo de Rodríguez, mientras los ajustes defensivos y las expulsiones añadían tensión a cada lanzamiento. Con el 5-5, el juego se encaminó a episodios extras, donde cualquier detalle podía romper la noche.

Álvarez y Engler preservan el resultado

La octava alta trajo ese detalle. José Álvarez vio un pitcheo que quedó vivo en la zona y lo castigó sin dudar: una línea seca que viajó por todo el jardín izquierdo y silenció el Madero. No fue solo un jonrón; fue un golpe de autoridad en el primer episodio extra. Chávez volvió a embasarse por error, pero el intento de ampliar la ventaja se quedó corto. Aun así, el daño estaba hecho: Durango tenía el 6-5 y el momento.

Saltillo tuvo tráfico en la octava baja, pero Scott Engler apagó el incendio y preservó la mínima. Durango cerró con temple y amarró un triunfo que no solo empata la serie: también le devuelve pulso, carácter y esperanza rumbo al tercer episodio.

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