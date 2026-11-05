UIF bloquea cuentas a Taddei y su contratista, por corrupción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 40 cuentas del clan Taddei, entre ellas las de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y las de José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco, dueños de varias empresas relacionadas con funcionarios y proveedores de la red de corrupción que se tejió dentro del organismo bajo su administración.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que incorporó 40 nuevos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, relacionadas con la corrupción en el INE: 25 personas físicas y 15 personas morales. La decisión se tomó después de identificar operaciones que presentan elementos de riesgo y que ameritan la intervención de las autoridades competentes.

La dependencia también confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los movimientos financieros detectados y se determinen las posibles responsabilidades. Anteriormente, la UIF ya había informado que mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria a proveedores electorales.

El caso involucra a los hermanos Hernández Casillas, empresarios vinculados con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral.