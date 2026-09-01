UJED suspende clases por informe presidencial, ¿cuándo regresan los alumnos?

Las 25 unidades académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) suspendieron actividades este martes primero de septiembre con motivo del informe presidencial, tal como lo establece el contrato colectivo de trabajo.

Cerca de 21 mil estudiantes y más de dos mil 100 docentes no tuvieron actividades académicas durante esta jornada y regresarán este miércoles a las aulas para continuar con el semestre.

Francisco Olivas Quiroga, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UJED, señaló que la suspensión está contemplada dentro de las condiciones establecidas en el contrato colectivo.

El día inhábil tiene como propósito permitir que trabajadores y estudiantes puedan seguir el informe que cada año presenta la Presidencia de la República , que en esta ocasión estuvo a cargo de Claudia Sheinbaum y se desarrolló durante la mañana del martes.

¿Cuándo regresarán a las actividades?

Con esta suspensión, el primero de septiembre se convirtió en el primer cierre de actividades académicas oficiales de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a menos de un mes de haber iniciado el segundo semestre escolar.

A partir de este miércoles 2 de septiembre, las unidades académicas retomarán sus actividades con normalidad y los más de 21 mil estudiantes regresarán a clases para continuar con el calendario escolar.