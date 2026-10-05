Último trimestre de 2026 se prevé complicado y sin expectativa de generación de empleos: CCE

Hay preocupación en sectores productivos ya que se prevé un cierre de año complejo y no se perciben condiciones para un repunte en la generación de empleo durante este último trimestre del año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, Raúl Montelongo Nevárez, advirtió que el sector productivo le está apostando al ahorro y visualiza “cerrar tablas” a falta de condiciones para un crecimiento inmediato.

“Nosotros estamos concentrados en poder cerrar bien, en poder ir haciendo ahorrito para los compromisos de fin de año, y seguramente así será, vamos a cerrar bien. No es fácil, pero cada quien en lo particular está haciendo los esfuerzos necesarios para poderlo hacer ”, explicó.

Por lo que actualmente las empresas locales están enfocadas en hacer ahorros para cubrir las obligaciones financieras de fin de año, por lo que ya ni siquiera aspiran a crecer.

“Mira, la verdad es que cerrar tablas. Estamos pensando en mantenernos, no estamos pensando ya en crecer. Yo creo que el próximo año será mejor, pero por lo pronto vamos a concentrarnos en cerrar y en cumplir bien”.

Por lo que dijo que sería muy complicado generar empleos en este último trimestre de 2026 . “Lo veo difícil. Creo que son sectores muy puntuales los que tienen algún repunte en el tema del empleo por las ventas, por la demanda, sobre todo en el comercio. Pero creo que otros sectores, al contrario, son temporadas donde se viene a la baja la producción y las ventas”, estableció.

Asimismo, el dirigente empresarial calificó como preocupante la tasa de desocupación reportada recientemente por el INEGI, de 4.1 por ciento para Durango.

Y señaló con preocupación el avance de la informalidad que, consideró, las autoridades no han logrado combatir.

“Sí, la verdad es que es un número importante. Insistimos, también mucho tiene que ver la informalidad, que no se ha atacado, que no se ha trabajado para poderla combatir. Ya hablamos no de un 52, 53, ya hablamos de un 55 por ciento que sigue incrementando. Y vemos reformas que se trabajan a nivel nacional, pero no una que realmente combata la informalidad y que fortalezca al sector empresarial”, manifestó.