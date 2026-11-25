EL SIGLO DE DURANGO / AGENCIAS

Un sistema no confidencial de la CIA fue vulnerado en un ciberataque, según una persona familiarizada con el incidente.

La vulneración no involucró información clasificada y el problema ya fue resuelto, indicó la persona, que no estaba autorizada a hablar por su nombre y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La vulneración afectó un sistema que gestiona inteligencia de fuentes abiertas, una disciplina que implica la recopilación y el análisis de datos disponibles públicamente de fuentes que incluyen internet, satélites comerciales y corredores privados de datos. Aunque, en términos generales, la información es pública total o parcialmente, la información de fuentes abiertas puede dar a los analistas de inteligencia una visión significativa, ya sea por sí sola o en combinación con inteligencia obtenida de programas de espionaje clasificados.