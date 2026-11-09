Un IEPC por fin completo

Los órganos colegiados están diseñados para funcionar con la totalidad de sus integrantes; esto podría parecer una obviedad, pero en las instituciones electorales, por distintas circunstancias, esta condición no siempre se cumple. Un ejemplo evidente es el Instituto Nacional Electoral (INE), donde ante la renuncia de quien ocupaba su Presidencia, las propias consejerías tuvieron que designar una presidenta provisional.

Existen otros ejemplos de vacantes que parecen haberse normalizado; uno de ellos es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que actualmente tiene 2 vacantes de las 7 magistraturas que deben integrarla. Incluso en nuestro estado permanece pendiente la designación, por parte del Senado, de una magistratura del Tribunal Electoral local.

Sin embargo, me gustaría concentrarme en el órgano administrativo electoral de nuestro estado, es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), que durante el último año atravesó una situación particular. De las 7 consejerías que deben integrar su máximo órgano de dirección, primero contó únicamente con 6 y, a partir de marzo de 2026, con solo 5, situación que se prolongó durante más de 7 meses.

Hay que recordar que las Consejerías Electorales locales son designadas por 7 años y dicha responsabilidad corresponde a las Consejo General del INE, es decir de la autoridad nacional, quien emite una convocatoria publica para un concurso, las personas interesadas que cumplen con los requisitos se inscriben, y hay un proceso donde hay etapas con exámenes, entrevistas y valoraciones curriculares, al final, se necesitan 8 de 11 votos para que sean designados.

Fue justo en la convocatoria de 2025 donde fue imposible reunir la votación mínima, provocando que de los 4 espacios que estaban en concurso, únicamente fuera posible ocupar 2, llegando en aquel entonces Honorio Mendía Soto y Emmanuel Iván de la Cruz, y de este modo fue necesario abrir una nueva convocatoria con la novedad de que estaría dirigida únicamente a mujeres.

Si bien es cierto, el IEPC pudo operar con las 5 consejerías, si redujo su integración colegiada, por lo que era muy importante ante la proximidad del inicio de un nuevo proceso electoral que pudiera ocuparse las vacantes. En un inicio 63 mujeres cumplieron los requisitos para la designación, pero el examen y ensayo, filtraron los perfiles para que al final de cuentas solo 17 pasaran a la etapa de entrevista.

A diferencia del 2025, se pudo concretar en el INE las designaciones de Rosa Isabel Galindo Gómez y María Eugenia Muñoz González, destacando ambas cuentan con experiencia en materia electoral, aunque desde ámbitos distintos: la primera desarrolló su trayectoria principalmente en el INE, donde se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Gómez Palacio; la segunda ha construido su carrera profesional dentro del propio IEPC.

De está forma, la organización proceso electoral se podrá llevar con su Consejo general completo, lo que sin lugar a dudas es una muy buena noticia, dejando únicamente como reto la designación de la persona que ocupe la Contraloría, espacio también muy importante, que ha estado vacante por 22 meses, y que cobra más relevancia con las ultimas modificaciones en materia de transparencia y cuando están bajo la lupa las contrataciones que realizan las autoridades electorales.

X: @omarortegasoria